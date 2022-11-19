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Промоутер Хрговича считает, что IBF не пойдет навстречу поединку Усик – Фьюри

Калле Зауэрланд поддержал Международную боксерскую федерацию
Бокс Профессиональный бокс
07:59
Промоутер Хрговича считает, что IBF не пойдет навстречу поединку Усик – Фьюри
Калле Зауэрленд и Филип Хргович / Фото - Twitter
Промоутер хорватского супертяжеловеса Филипа Хрговича (15-0, 12 КО), Калле Зауэрланд с уверенностью заявил, что IBF не пойдет на уступки ради поединка за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Цитирует немецкого функционера boxingnews24.com.

«Нет, мы намерены делать все, как заказано. Они вынесли свой приговор. IBF очень строги и следуют своим правилам. Ситуация предельно ясна. Посмотрите исторические примеры. Тайсону Фьюри, который победил Владимира Кличко, пришлось отказаться от титула».


«IBF отнесутся к этому очень серьезно и мы также относимся к этому очень серьезно. Филипп долго ждал этой возможности. Мы рады, что он получит шанс стать чемпионом мира».


Напомним, накануне IBF назначила Хрговича официальным претендентом на чемпионский титул по их версии, которым владеет Усик.



Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик Филип Хргович Калле Зауэрланд

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