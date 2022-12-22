Нельсон – о бое Усик – Фьюри: «Ставлю на Тайсона. Он сильный и умный как в ринге, так и за пределами»
Промоутер Усика: «Фьюри – генератор, но это прикольно»
Красюку считает поведение Тайсона необходимым
22 декабря 07:33
Фото: BT Sport
Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк оценил умение Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) раскручивать поединки:
Тайсон Фьюри – генератор случайных мыслей, но это прикольно. Знаете, адреналина, как такового нет. Есть интерес. Я помню, была пресс-конференция с Чисорой. Мы с Лапиным стояли, они подошли давать интервью, а потом Чисора говорит: Вот ребята Усика стоят. Тайсон сразу задергался и начинает говорить: Где твой Усик? Приехал?» Отвечаю: «Ну, да». Он такой: «Зачем ты его прячешь в кармане? Давай его сюда». Могу сказать, что все это нельзя как-то запланировать заранее. Это все экспромт, но прикольно.
Если честно, то все это нужно делать для продвижения поединков. Но здесь в чем дело? Все участники остаются сами собой. Мы не пытаемся как-то влиять на ситуацию. Нет, мы все делаем свое дело. Просто вот с таким персонажем, как Тайсон, это происходит таким образом – интерактивно, развлекательно, людям это нравится, фанаты интересуются. В общем супер.
Напомним, что Усик пообещал приехать в Симферополь с украинским флагом.
Комментарии 0