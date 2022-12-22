Промоутер Усика: «Фьюри – генератор, но это прикольно»

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Промоутер Александра Усика (20-0, 13 KO) Александр Красюк оценил умение Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) раскручивать поединки:



Если честно, то все это нужно делать для продвижения поединков. Но здесь в чем дело? Все участники остаются сами собой. Мы не пытаемся как-то влиять на ситуацию. Нет, мы все делаем свое дело. Просто вот с таким персонажем, как Тайсон, это происходит таким образом – интерактивно, развлекательно, людям это нравится, фанаты интересуются. В общем супер.