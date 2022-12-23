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Промоутерская компания Хирна подписала контракт с Мухаммедом Али

Цель британца – стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 10:37
Промоутерская компания Хирна подписала контракт с Мухаммедом Али
Эдди Хирн / Фото: Matchroom Boxing
Промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing подписала контракт с перспективным 18-летним британским боксером Мухаммедом Али. Он дебютирует на профессиональном ринге в 2023 году, сообщает The Independent.

Моя цель – титул чемпиона. Сперва я выиграю титул, а затем стану абсолютным чемпионом. Обещаю, что вы увидите в моем исполнении нечто особенное.


В любительском боксе Али имеет рекорд 38-5, он трижды становился чемпионом Великобритании.

Титульный поединок Околи – Лайт состоится 11 марта.
Денис Седашов
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Эдди Хирн

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