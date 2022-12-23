Хирн назвал имена двух лучших боксеров в мире
Промоутерская компания Хирна подписала контракт с Мухаммедом Али
Цель британца – стать абсолютным чемпионом
23 декабря 10:37
Эдди Хирн / Фото: Matchroom BoxingПромоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing подписала контракт с перспективным 18-летним британским боксером Мухаммедом Али. Он дебютирует на профессиональном ринге в 2023 году, сообщает The Independent.
Моя цель – титул чемпиона. Сперва я выиграю титул, а затем стану абсолютным чемпионом. Обещаю, что вы увидите в моем исполнении нечто особенное.
В любительском боксе Али имеет рекорд 38-5, он трижды становился чемпионом Великобритании.
Титульный поединок Околи – Лайт состоится 11 марта.
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