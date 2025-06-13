Олег Гончар

Чемпион мира в крузервейте Гильберто Рамирес (47-1, 30 KO) в очередной раз доказал, что его удары очень мощные, но не всегда точные.

Во время тренировки боксер случайно нанес мощный удар прямо в подбородок своего тренера Джулиана Чуа.

Видео момента, которое появилось в социальных сетях, стало популярным в соцсетях. Болельщикам было удивительно, что тренер не упал.

Следующий бой Гильберто проведет 28 июня против экс-чемпиона мира кубинца Юньера Дортикоса.