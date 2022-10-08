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Рамирес намерен после победы над Биволом встретиться с Бетербиевым

Мексиканец уверен, что станет новым чемпионом WBA
Бокс Профессиональный бокс
08 октября 15:41
Рамирес намерен после победы над Биволом встретиться с Бетербиевым
Хильберто Рамирес / Фото - Boxing Scene
Обязательный претендент на титул WBA в полутяжелом дивизионе Хильберто Рамирес (44-0, 30 KO) в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что уверен в своей победе над действующим обладателем пояса Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).

«Я смотрел все бои Бивола, в том числе с Канело. Мне нравится, как он двигается, его стиль. Бивол – хороший боксер. Мне нравится следить не только за ним, но и за всеми боксерами. У каждого можно взять что-то новое».


«Конечно, я одержу победу. И это будет захватывающий поединок для всех. Мексиканец станет чемпионом мира. Я буду новым лицом бокса».


«Я думаю, после этого я подерусь с Артуром Бетербиевым. Так должно быть, потому что лучшим нужно драться с лучшими. Это поединок, который хотят увидеть болельщики, и ты обязан им что-то дать».


Напомним, что бой Рамиреса против Бивола состоится 5 ноября в Абу-Даби.

Ранее Рамирес отказался боксировать с Биволом в россии.
Владимир Кириченко
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Теги

Хильберто Рамирес Дмитрий Бивол

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