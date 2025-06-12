Чемпион мира по версиям WBA и WBO в крузервейте Хильберто Рамирес (47-1, 30 КО), который 30 июня встретится с кубинцем Юниелем Дортикосом, высказался в комментарии The Ring о потенциальном бое с обладателем титула IBF Джеем Опетайей (28-0, 22 КО).

Рамирес резко раскритиковал Опетаю, назвав его карьеру серией легких боев с соперниками "второй-третьей лиги".

Он сделал то, что и должен был сделать. Ничего нового. Его знают только в Австралии. Нужен сильный соперник, чтобы поднять его уровень. Хильберто Рамирес

Ранее Опетая обещал отдать Хильберто половину гонорара за бой в Лас-Вегасе, что раздосадовало Рамиреса. Тот ответил.

Не обращаю на него внимания, пока моя команда не договорится. Но скоро он ответит за свои слова. Хильберто Рамирес

Напомним, ранее Рамирес назвал потенциальных оппонентов.