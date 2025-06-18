Денис Седашов

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в легком весе Райан Гарсия (24-2, 20 КО) в социальной сети рассказал о трудностях, с которыми столкнулся вне ринга.

Уже год я борюсь с алкоголизмом и биполярным депрессивным расстройством. Люди должны помнить: бокс не для слабых. Но я не боюсь осуждения. Готов вернуться и доказать, что из любой ямы можно выбраться. Бог со мной. Райан Гарсия

Свой последний бой Гарсия провел 3 мая в Нью-Йорке, где встретился с Роландо Ромеро в поединке за титул чемпиона мира WBA в полусреднем весе. Тогда победил Ромеро.

Райан Гарсия раскритиковал Трампа, которого активно поддерживал на выборах.