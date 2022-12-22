Райан Гарсия назвал причину отмены промежуточного боя перед мегафайтом с Джервонтой
Райан Гарсия назвал Джервонту тупым боксером
Непобежденный американец жестко отреагировал на слова Дэвиса
22 декабря 20:15
Райан Гарсия / Фото - bloodyelbowАмериканский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (23-0, 19 КО) в Twitter отреагировал на слова чемпиона WBA Regular Джервонты Дэвиса (27-0, 25 КО) о том, что звездные спортсмены прикрываются проблемами с психическим здоровьем.
«Все мы психически здоровы». Во-первых, ты даже не способен сложить понятное предложение. За всю свою жизнь я боксировал более 200 раз и давно бы ментально сломался, если бы боялся это делать. Ты никогда не проводил своих исследований, у тебя просто маленький IQ. Я думаю, что Танк просто тупой, поэтому не может поддерживать беседу дольше 5 минут».
Напомним, Гарсия должен был 28 января разделить ринг с филиппинцем Мерсито Гестой, но принял решение отказаться от этого поединка.
Ранее сообщалось, что Райан и Джервонта проведут поединок 15 апреля.
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