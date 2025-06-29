Олег Гончар

Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия (24-2, 20 КО) резко раскритиковал своего промоутера Оскара Де Ла Хойю и компанию Golden Boy Promotions.

В соцсетях Гарсия опубликовал оскорбительное заявление.

«К черту Golden Boy Promotions. Я знаю, почему Оскар — сука в глазах людей, это факт. Не могу дождаться, когда избавлюсь от этой фальшивой сучки. Я выиграю, как победил всех его бойцов-сучек». Райан Гарсия

Де Ла Хойя в ответ обнародовал сообщение, которое, по его словам, получил от Гарсии. В тексте боксер вульгарно оскорбляет промоутера, называя контракт «дерьмовым» и угрожая «дать по морде», упоминая бои против Хесуса Дуартэ и возможный поединок с Роландо Ромеро.

«У Райана снова приступ. Десять дней назад он говорил о Боге, а теперь прислал эту тираду. Биполярное расстройство — серьезное заболевание, надеюсь, он получит помощь». Оскар Де Ла Хойя

Конфликт между Гарсией и Golden Boy продолжается не первый год. В 2023-м стороны судились из-за невыполнения контракта, но пришли к соглашению. Их сотрудничество длится с 2016 года.