Олег Гончар

Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия (24-2, 20 КО) отреагировал на недавние события в Лос-Анджелесе, связанные с действиями Иммиграционной и пограничной службы США (ICE). В своем посте в социальных сетях он выразил обеспокоенность по поводу массовых задержаний иммигрантов.

«Можливо, я и голосовал за Трампа, но не могу оставаться в стороне, когда вижу, что происходит с ICE в Лос-Анджелесе. За словом "нелегалы" стоят не цифры, а настоящие люди — трудолюбивые иммигранты, в том числе мексиканцы, которые платят налоги, воспитывают детей, укрепляют наши сообщества и являются частью нашей жизни. Выгонять их из домов — это не просто политическое решение, это настоящая боль. Мы способны защищать границы, не теряя при этом человечности». Райан Гарсия

С 6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты после того, как ICE задержала по меньшей мере 118 человек по подозрению в нарушении иммиграционных правил во время недельной проверки. По данным Министерства внутренней безопасности США, в протестах приняли участие около тысячи человек, которых ведомство назвало «участниками беспорядков».