Де Ла Хойя – о бое Джервонта – Райан Гарсия: «Кто допустит первую ошибку, возможно, будет в нокауте»
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джервонту»
Американский проспект уверен, что может переехать «Танка»
09:41
Райан Гарсия / Фото - boxing247Непобежденный американский легковес Райан Гарсия (23-0, 19 КО) поделился прогнозом на поединок с чемпионом WBA Regular в своем дивизионе соотечественником Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 КО).
Цитирует Гарсию boxingnews24.com.
«Я предсказываю нокаут. Вот как я считаю закончиться наш поединок. Нокаутом. Я нокаутирую Джервонту Дэвиса».
Накануне стало известно, что Джервонта и Райан смогли достигнуть соглашения относительно их боя. Официального объявления поединка еще не было, однако ожидается, что оппоненты сойдутся в ринге 15 апреля в Лас-Вегасе, США.
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