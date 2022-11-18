Стала известна возможная дата мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Райан Гарсия: «Я собираюсь нокаутировать Джервонту и занять свое место как лицо нашего невероятного спорта»
Американский проспект – о возможном мегафайте в легком дивизионе
18 ноября 09:44
Райан Гарсия и Джервонта Дэвис / Фото - youtube.comАмериканский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (23-0, 19 КО) поделился мыслями по поводу возможного поединка против чемпиона мира по версии WBA World против Джервонты Дэвиса (27-0, 25 КО).
Цитирует Гарсию boxingscene.com.
«Я хочу этот поединок, в нем нуждается бокс. Ажиотаж, сюжетные линии, два спортсмена, которые определяют свой вид спорта на ринге и вне его. Я собираюсь нокаутировать «Танка» и занять свое место как лицо нашего невероятного спорта, и я приведу с собой новое поколение поклонников бокса. Я ценю «Танка», который вызвался проиграть, чтобы я мог приступить к работе».
Сообщалось, что звездные боксеры договорились о поединке в 2023 году. Он может состоятся 15 апреля.
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