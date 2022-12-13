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Райдер рассказал, как побьет Альвареса

Джону предоставился главный шанс в боксерской карьере
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 09:29
Райдер рассказал, как побьет Альвареса

Временный чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Джон Райдер (31-5, 17 КО) рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing Social как в следующем поединке побьет абсолютного чемпиона Сауля Альвареса (58-2-2, 39 КО).

«Я не сомневаюсь, что Эдди Хирн является тем человеком, который все устроит. Уверен, что он каждый день общается с Альваресом и Эдди Рейносо, и поэтому я надеюсь, что на Синко де Майо буду смотреть на Канело из противоположного угла ринга.

Касаемо плана на бой, то ранее я упомянул о бейсбольной бите, но каждый обернул это против меня. Так что никаких бейсбольных бит.

Думаю, что нужно играть с ним в его собственную игру. Я должен биться с ним на ближней дистанции. Конечно, Бивол показал, как побить Канело в позиции второго номера, разрывая дистанцию, но я другой боец. Так что я буду придерживаться того, что умею лучше всего».

Напомним, ранее Хирн сообщил, когда и где может пройти бой Альварес – Райдер.

Карен Агабекян
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Теги

Джон Райдер Сауль Альварес

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