Британец Райдер стал «временным» чемпионом WBO и теперь претендует на бой с Канело
Райдер рассказал, как побьет Альвареса
Джону предоставился главный шанс в боксерской карьере
13 декабря 09:29
Временный чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Джон Райдер (31-5, 17 КО) рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing Social как в следующем поединке побьет абсолютного чемпиона Сауля Альвареса (58-2-2, 39 КО).
«Я не сомневаюсь, что Эдди Хирн является тем человеком, который все устроит. Уверен, что он каждый день общается с Альваресом и Эдди Рейносо, и поэтому я надеюсь, что на Синко де Майо буду смотреть на Канело из противоположного угла ринга.
Касаемо плана на бой, то ранее я упомянул о бейсбольной бите, но каждый обернул это против меня. Так что никаких бейсбольных бит.
Думаю, что нужно играть с ним в его собственную игру. Я должен биться с ним на ближней дистанции. Конечно, Бивол показал, как побить Канело в позиции второго номера, разрывая дистанцию, но я другой боец. Так что я буду придерживаться того, что умею лучше всего».
Напомним, ранее Хирн сообщил, когда и где может пройти бой Альварес – Райдер.
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