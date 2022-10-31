Редкач о фото Усика с Ковалевым: «Меня тогда осудили за фото с Биволом, а здесь Ху*сик молчит»

Иван считает, что нельзя путать политику и спорт

Иван Редкач Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в социальных сетях раскритиковал чемпиона WBO, WBA, IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) за фото с российско-американским полутяжеловесом Сергеем Ковалевым (35-4-1, 29 КО).

«Не путайте политику и спорт. Меня тогда осудили за фото с Биволом, а здесь Ху*сик молчит. Двуличный поц».

Напомним, Усик перед боем Василия Ломаченко встретился с Ковалевым и Хорхе Линаресом.

Карен Агабекян