Редкач оскорбил Марину Мороз, и теперь ему угрожают «при**нуть»

Иван решил не молчать, когда увидел формы девушки

Иван Редкач

Украинский боксер Иван Редкач снова попал в неприятную ситуацию в глобальной сети. На этот раз у известного скандалиста возник конфликт с украинской девушкой-бойцом в UFC Мариной Мороз.

Под одним откровенным постом в Instagram от Мороз, Редкач решил оставить неуместный комментарий.

«Просунул Аскар Можаров. Ты говорят очень известный еб*н террорист в Майами».

Мороз этот комментарий не понравился и она жестко ответила:

«11 лет замужем! Присунет вам мой муж за пизд***».

Напомним, ранее Мороз стала первой девушкой-бойцом UFC, попавшей в журнал Playboy.