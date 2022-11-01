Редкач о фото Усика с Ковалевым: «Меня тогда осудили за фото с Биволом, а здесь Ху*сик молчит»
Редкач оскорбил Марину Мороз, и теперь ему угрожают «при**нуть»
Иван решил не молчать, когда увидел формы девушки
08:45
Иван Редкач
Украинский боксер Иван Редкач снова попал в неприятную ситуацию в глобальной сети. На этот раз у известного скандалиста возник конфликт с украинской девушкой-бойцом в UFC Мариной Мороз.
Под одним откровенным постом в Instagram от Мороз, Редкач решил оставить неуместный комментарий.
«Просунул Аскар Можаров. Ты говорят очень известный еб*н террорист в Майами».
Мороз этот комментарий не понравился и она жестко ответила:
«11 лет замужем! Присунет вам мой муж за пизд***».
Напомним, ранее Мороз стала первой девушкой-бойцом UFC, попавшей в журнал Playboy.
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