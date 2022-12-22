Реванш Тейлор – Кэттерал не состоится 4 февраля
Реванш Тейлор – Кэттерал состоится в марте 2023 года
Второй поединок между британцами пройдет в Глазго
22 декабря 17:05
Джош Тейлор и Джек Кэттерал / Фото - badlefthookПромоутер Бен Шалом сообщил, что реванш между чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем дивизионе Джошом Тейлором (19-0, 13 КО) и Джеком Кэттералом (26-1, 13 КО), вероятнее всего, состоится в марте. Об этом в Twitter сообщил известный инсайдер Майкл Бенсон.
Ранее поединок между двумя известными британцами был перенесен с 4 февраля на неопределенную дату.
Отметим, что реванш также проведут в Глазго (Шотландия).
Напомним, 26 февраля текущего года Тейлор победил Кэттерала спорным раздельным решением судей.
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