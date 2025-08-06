Олег Гончар

Реванш между чемпионом IBO в среднем весе Крисом Юбенком-младшим (35-3, 25 КО) и Конором Бенном (23-1, 14 КО) запланирован на 15 ноября, сообщил The Ring.

Бой пройдет на лондонском футбольном стадионе Тоттенхэм Хотспур, который вмещает 62 тысячи зрителей.

Предыдущая встреча боксеров в апреле 2025 года завершилась победой Юбенка единогласным решением судей (116-112). Тот бой, который собрал более 65 тысяч болельщиков, стал продолжением легендарного соперничества их отцов — Криса Юбенка-старшего и Найджела Бенна.

Реванш должен был состояться 20 сентября, но из-за контрактных споров между промоутерами Matchroom и BOXXER его перенесли.

Организатор Турки Аль-Альших подтвердил, что соглашение завершено при поддержке Sela и Riyadh Season.

Также в 2022 году бой отменили из-за положительного допинг-теста Бенна на кломифен, но его дисквалификацию сняли в ноябре 2024 года.