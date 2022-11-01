Малиньяджи: «Я не думаю, что Хэйни уложится в лимит легкого веса перед боем с Ломаченко»
Роберт Гарсия: «Хэйни не сможет легко победить Ломаченко»
Авторитетный наставник считает украинца одним из лучших в легком весе
08:42
Василий Ломаченко / Фото - badlefthookИзвестный американский специалист Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS с уверенностью заявил, что украинец Василий Ломаченко (17-2, 13 КО) остается главным претендентом на титул в легком весе, несмотря на неубедительную победу в поединке против Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).
«Ортис умеет биться. Он молод и хочет заявить о себе. Он сделал это в бою с Ломой. Пусть Ортис и проиграл, но он поставил себя в один ряд из топовыми легковесами. Джемейн сделал то, что должен был сделать».
«Ломаченко стал легким соперником? Нет. Если говорить о таланте, то он, пожалуй, все еще один из лучших в легком весе. Лома очень талантлив. Девин Хэйни не победит его легко. Я думаю, что Лома все еще достаточно хорош, чтобы драться с любым в легком весе».
Напомним, что 30 октября Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей (115:113, 116:112, 117:111).