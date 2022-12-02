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Роман Гонсалес: «Третий бой с Эстрадой будет невероятным, он может стать лучшим»

Экс-чемпион мира готов к битве со своим звездным визави
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 11:41
Роман Гонсалес: «Третий бой с Эстрадой будет невероятным, он может стать лучшим»
Роман Гонсалес / Фото - bleacherreport.com
Бывший обладатель титулов в четырех дивизионах никарагуанец Роман Гонсалес (51-3, 43 KO) поделился ожиданиями от трилогии против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Хуана Франсиско Эстрады (43-3, 28 КО).

Цитирует Гонсалеса fightnews.com.

«Знаем, что это будет замечательный бой, война за болельщиков. Но мы верим в Бога, что выйдем победителями. Мы хорошо поработали в тренировочном лагере, вы увидите это в субботу».


«Мое физическое состояние очень хорошее. Знаю, что это будет прекрасный бой для фанатов. Мы показали, что в более легких дивизионах у боксеров есть качества, которые любят видеть болельщики. Чувствую, что это третье сражение также будет легендарным. Многие запомнят этот замечательный поединок, как первый и второй. Последние два поединка захватили сердца болельщиков, поэтому третье сражение будет невероятным, оно может быть лучшим».


«Как только этот бой закончится, посмотрим, что произойдет. Что будет дальше. Мне тяжело оставить мир бокса позади. Но рано или поздно знаю, что придет время отдохнуть, пора найти пространство в своей жизни и полностью посвятить себя другим делам. В основном, это будет моя семья».


Накануне Гонсалес и Эстрада провели дуэль взглядов в преддверии трилогии, которая состоится 3 декабря в Глендейле, штат Аризона, США.
Владимир Кириченко
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Теги

Роман Гонсалес Хуан Франсиско Эстрада

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