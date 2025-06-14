Временный чемпион WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) подколол Райана Гарсию (24-2, 20 КО) из-за новости о том, что после их поединка тот перенёс операцию на руке.

Цитирует Ромеро boxing247.com.

«Возможно, он сломал ноготь, когда писал твиты. Я хочу быстро узнать все об этой операции на руке. За десять дней до боя у него все было буквально идеально, он бил грушу, изображая, что это я. Возможно, тогда он и сломал руку. Для этого нужно приложить много усилий.

У нас был пункт о реванше, но это сложно, потому что он также касался боя с Девином Хейни. Райан не вкладывался в удары из-за травмы руки? Ни в коем случае. Он силен. Так что я не знаю. Эта информация появилась из ниоткуда. Почему с травмой не разобрались?

Если что, то это я был травмирован. Мне целый час массировали плечо. Знаете, как сложно наносить удары после того, как тебе целый час массируют плечо? Ты не можешь резко бить. Так что это у меня была травма».