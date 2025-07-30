российская жертва Усика проведет бой в США
Его соперником станет польский ветеран
около 4 часов назад
Известный российский супертяжеловес Мурат Гассиев узнал имя своего следующего соперника.
Как сообщил промоутер Кирилл Щекутьев для рашистских СМИ, Гассиев разделит ринг в США с поляком Анджеем Вавжиком (34-5, 20 KO).
«Следующий бой Мурата Гассиева состоится 23 августа в Майами. Противником будет поляк Анджей Вавжик. Бой будет рассчитан на 10 раундов».
Последний бой Гассиев провел в октябре прошлого года, когда победил Кема Юнгквиста техническим нокаутом в 5-м раунде.
Вавжик в последний раз боксировал в феврале, когда досрочно проиграл соотечественнику Дамиану Книбе. При этом Анджей идет на серии из трех поражений подряд.
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