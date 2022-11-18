Бывший соперник Ломаченко снялся с поединка с Лопесом. Теофимо получил нового оппонента
Рой Джонс: «Хэйни – великий боец, а Лопес уже показал, что может создать для Ломаченко проблемы»
Легенда бокса – о мегафайте за «корону» легкого дивизиона
18 ноября 08:58
Василий Ломаченко и Девин Хэйни / Фото - badlefthookЛегендарный американский боксер Рой Джонс в интервью Fight Hub TV поделился мыслями о возможном поединке между абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Девином Хэйни (29-0, 15 КО) и экс-обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).
«Ломаченко – техничный боксер, один из моих самых любимых. Но что с Хейни? Я смотрю на этот поединок как на противостояние опыта и габаритов. Потому что Девин – великий боец, а Теофимо Лопес уже показал, что может создать Ломе проблемы. У Хейни нет шансов против Ломаченко? Бред!».
Накануне президент Top Rank Боб Арум заявил, что украинец в следующем бою желает драться только с Хэйни.