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Рой Джонс назвал своего фаворита в возможном поединке Усик – Фьюри

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Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 18:37
Рой Джонс назвал своего фаворита в возможном поединке Усик – Фьюри
Фьюри и Усик / Фото - worldboxingnews.net
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс в интервью YouTube-каналу iD Boxing заявил, что чемпион мира WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) является фаворитом в возможном бою против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 KO).

«Это очень сложный бой. Как я говорил, хорошему маленькому бойцу всегда трудно победить хорошего большого бойца. В данном случае у нас хороший маленький боксер дерется против хорошего большого боксера. Если маленький боец первым найдет слабости большого бойца, то у него будет шанс. Но если ты этого не сделаешь, то сложно побить хорошего большого парня».


«Я должен выбрать Тайсона, но Усик хорош, не поймите меня неправильно. Если бы он был взрывным и сочетал это с ударной мощью, все могло бы сложиться по-другому. Но без этого я не могу представить, как он побеждает Фьюри, ведь Тайсон слишком высокий».


Напомним, ранее промоутер украинца Александр Красюк заявил, что затягивание с организацией поединка с Фьюри может привести к его срыву.


Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри Рой Джонс-младший

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