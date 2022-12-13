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Санта Крус отказался от титула WBA Super в полулегком дивизионе

Ли Вуд стал единственным чемпионом организации в этом весе
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 09:47
Санта Крус отказался от титула WBA Super в полулегком дивизионе
Лео Санта Крус / Фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Лео Санта Крус (38-2-1, 19 КО) отказался от титула WBA Super в полулегком дивизионе. Об этом сообщает Boxing Scene.

Таким образом, чемпион WBA Regular британец Ли Вуд (26-2, 16 КО) стал единственным чемпионом организации в этом весе.

Напомним, что в ноября WBA в очередной раз назначила поединок между Санта Крусом и Вудом. 12 декабря WBA  должна была провести торги на право организации этого боя во время ежегодного конгресса в Орландо.

Отметим, что в феврале Санта Крус выиграл единогласным решением судей у Кинана Карбахала (23-3-1, 15 КО).
Владимир Кириченко
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Лео Санта Крус Ли Вуд WBA

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