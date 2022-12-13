WBA снова санкционировала поединок Санта Крус – Ли Вуд
Санта Крус отказался от титула WBA Super в полулегком дивизионе
Ли Вуд стал единственным чемпионом организации в этом весе
13 декабря 09:47
Лео Санта Крус / Фото - Getty ImagesЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Лео Санта Крус (38-2-1, 19 КО) отказался от титула WBA Super в полулегком дивизионе. Об этом сообщает Boxing Scene.
Таким образом, чемпион WBA Regular британец Ли Вуд (26-2, 16 КО) стал единственным чемпионом организации в этом весе.
Напомним, что в ноября WBA в очередной раз назначила поединок между Санта Крусом и Вудом. 12 декабря WBA должна была провести торги на право организации этого боя во время ежегодного конгресса в Орландо.
Отметим, что в феврале Санта Крус выиграл единогласным решением судей у Кинана Карбахала (23-3-1, 15 КО).
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