Олег Гончар

Бывший чемпион мира по боксу и тренер Вячеслав Сенченко в интервью Sport-express.ua выразил сомнения относительно возможного возвращения Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) на профессиональный ринг.

Сенченко прокомментировал слухи о камбэке 37-летнего украинца, сравнивая их с разговорами о возвращении Владимира Кличко.

«Вряд ли. Я не верю, что он будет возвращаться».

Василий объявил о завершении карьеры 5 июня после года без боёв и травмы спины.

Последний бой Ломаченко состоялся в мае 2024 года, когда он победил австралийца Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) техническим нокаутом в 11-м раунде, завоевав вакантный титул IBF в лёгком весе.

Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом и трёхкратным чемпионом мира в трёх весовых категориях.