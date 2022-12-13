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Шакур Стивенсон готов весной 2023 года провести бой с Камбососом

Крус и Зепеда отказались боксировать с американцем
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 07:32
Шакур Стивенсон готов весной 2023 года провести бой с Камбососом
Шакур Стивенсон / Фото - Getty Images
Бывший обладатель титулов в двух дивизионах Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) в интервью Fight Hub TV выразил идею провести дебютный поединок в рамках легкого веса с экс-абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом-мл (20-2, 10 КО).

«Я должен вернуться в марте, может быть, даже в апреле. Скорее всего, моим соперником может стать Камбосос, поскольку Крус и Зепеда отказались со мной боксировать. Если смотреть на рейтинги, то Камбосос – тот, кто мне нужен следующим, так что я думаю, это будет именно он».


«Ему нечего особо терять. Думаю, он сразу же согласиться на бой. Этот парень не зассал биться против Теофимо и Девина, а это говорит о том, что он не сольется перед настоящим вызовом».


Напомним, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0, 15 КО) Билл Хэйни предложил Шакуру подраться с его сыном до Василия Ламаченко (17-2, 11 КО). 



Владимир Кириченко
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Теги

Шакур Стивенсон Джордж Камбосос

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