Олег Гончар

В Нью-Йорке на стадионе имени Луи Армстронга состоялся чемпионский бой в легком весе, где Шакур Стивенсон (24-0, 11 KO) защитил титул WBC против временного чемпиона Уильяма Сепеды (33-1, 27 KO).

Поединок стал со-главным событием вечера бокса от Ring Magazine.

Сепеда агрессивно начал бой, давя на Стивенсона и нанося болезненные удары по корпусу, что заставило чемпиона действовать осторожнее.

В нескольких раундах мексиканец потряс Шакура, который оказался на грани нокдауна. Однако Стивенсон адаптировался, используя защиту и контратаки, и перехватил инициативу во второй половине боя.

Казалось, что Стивенсон уверенно забрал лишь вторую половину боя, но оценки судей оказались более уверенными в сторону американца: 118-110, 118-110, 119-109.