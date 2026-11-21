Владимир Кириченко

Обладатель титула WBO в первом полусреднем дивизионе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) ведет предварительные переговоры о поединке с Эштоном Сильвой (14-1, 10 КО).

Об этом сообщает журналист The Ring Майк Коппинджер со ссылкой на собственные источники.

Shakur Stevenson and Ashton Sylve are in preliminary talks for a fight in early 2027, The Ring’s @MikeCoppinger has learned. Sylve’s promoter and MF Pro Boxing president Amer Abdallah, confirmed the ongoing talks: “We love the idea of the Shakur fight for Ashton and hope we can get a deal done.” — Ring Magazine (@ringmagazine) November 21, 2026

По его информации, бой может состояться в начале 2027 года. Президент MF Pro Boxing и промоутер Сильвы Амер Абдалла подтвердил диалог между сторонами.

Ожидается, что в случае достижения соглашения поединок пройдет в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, WBO обязала американца провести защиту чемпионского пояса против Рэймонда Мураталлы (25-0, 17 КО). На 30 ноября назначены промоутерские торги за право организации этого боя, результаты которых могут повлиять на дальнейшие планы Стивенсона.

В последний раз Шакур выходил на ринг в январе 2026 года, когда победил Теофимо Лопеса единогласным решением судей и завоевал титул.

22-летний Сильва одержал три победы подряд после поражения нокаутом от Лукаса Бахди в июле 2024 года. В последнем поединке, состоявшемся в июне 2026 года, он победил бывшего чемпиона мира Джозефа Диаса единогласным решением.