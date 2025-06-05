Шелестюк рассказал, когда проведет свой следующий бой

Украинец не выходил на ринг с марта 2022 года

около 17 часов назад

Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
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Владимир Кириченко

Украинский боксер полусреднего дивизиона Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) рассказал, когда вернется на ринг.

«Я подбираю несколько дат для боя – две в конце июня и две в начале июля. Поехали».

39-летний Шелестюк провел последний бой в марте 2022 года против Габриэля Маэстре. Тот поединок закончился вничью.

Отметим, что Тарас должен был выйти на ринг в мае, но бой отменили.

Ранее Шелестюк заявил, что не против принять участие в Олимпиаде-2028.

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