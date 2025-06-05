Шелестюк рассказал, когда проведет свой следующий бой
Украинец не выходил на ринг с марта 2022 года
около 17 часов назад
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Украинский боксер полусреднего дивизиона Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) рассказал, когда вернется на ринг.
«Я подбираю несколько дат для боя – две в конце июня и две в начале июля. Поехали».
39-летний Шелестюк провел последний бой в марте 2022 года против Габриэля Маэстре. Тот поединок закончился вничью.
Отметим, что Тарас должен был выйти на ринг в мае, но бой отменили.
Ранее Шелестюк заявил, что не против принять участие в Олимпиаде-2028.
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