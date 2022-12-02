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Шелестюк вошел в топ-10 обновленного рейтинга WBA

Довгун потерял одну позицию во втором легчайшем весе
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 12:55
Шелестюк вошел в топ-10 обновленного рейтинга WBA
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Непобежденный украинский боксер полусреднего дивизиона Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) улучшил позиции в обновленном рейтинге WBA (Всемирная боксерская ассоциация).

Он поднялся с 12-й на 8-ю позицию. Чемпионом в полусредней весовой категории по этой версии является американец Эррол Спенс (28-0, 22 КО).

Во втором легчайшем весе украинец Олег Довгун (14-0, 5 КО), который владеет поясом WBA NABA, выпал из топ-3 и опустился на 4-ю позицию. Чемпион в дивизионе – Муроджон Ахмадалиев (11-0, 8 КО).

Ранее Шелестюк сообщил, что его бой против чемпиона мира по версии IBO казахстанца Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) не состоится.
Владимир Кириченко
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Теги

Тарас Шелестюк Олег Довгун WBA

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