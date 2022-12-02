Шелестюк: «Ломаченко мог бы спасти не одну жизнь и помочь ребятам – если он будет «переобуваться», так это уже не сработает»
Шелестюк вошел в топ-10 обновленного рейтинга WBA
Довгун потерял одну позицию во втором легчайшем весе
02 декабря 12:55
Тарас Шелестюк / Фото - FacebookНепобежденный украинский боксер полусреднего дивизиона Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) улучшил позиции в обновленном рейтинге WBA (Всемирная боксерская ассоциация).
Он поднялся с 12-й на 8-ю позицию. Чемпионом в полусредней весовой категории по этой версии является американец Эррол Спенс (28-0, 22 КО).
Во втором легчайшем весе украинец Олег Довгун (14-0, 5 КО), который владеет поясом WBA NABA, выпал из топ-3 и опустился на 4-ю позицию. Чемпион в дивизионе – Муроджон Ахмадалиев (11-0, 8 КО).
Ранее Шелестюк сообщил, что его бой против чемпиона мира по версии IBO казахстанца Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) не состоится.