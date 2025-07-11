Украинский боксер супертяжелого дивизиона Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) прокомментировал решение супертяжеловеса Андрея Новицкого (15-0, 11 КО) сняться с поединка против Владислава Сиренко (22-0, 19 КО) 19 июля. Его слова передает Чемпион.

«Я спарринговал с Новицким еще когда готовился к чемпионату Украины – в 2016 или 2017 году, точно уже не помню. Он приезжал ко мне в зал в Кривой Рог. И скажу откровенно – уровень у него тогда был очень низкий. Для меня тот спарринг был скорее легким тренировочным занятием. После этого мы больше нигде не пересекались.

Я готов выйти против него хоть завтра – даже с одной рукой. Так что в их поединке я без сомнений поставил бы на Сыренко.

И, кстати, хочу обратиться к Новицкому: "Слышал, ты считаешь себя крутым бойцом. Тогда выйди в ринг с тем, кто действительно что-то из себя представляет, а уже потом что-то говори».