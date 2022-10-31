Джервонта прекратил сотрудничество с промоутерской компанией Мейвезера
Showtime хочет организовать выставочный поединок между Мейвезером и Джейком Полом
Однако у известного видеоблогера есть выбор соперника
31 октября 08:58
Джейк Пол и Флойд Мейвезер / Фото - talksport.comИсполнительный директор Showtime Sports Стивен Эспиноза заявил, что компания намерена организовать поединок между популярным видеоблогером Джейком Полом (6-0, 4 КО) и легендарным боксером Флойдом Мейвезером-младшим (50-0, 27 KO).
Цитирует Эспинозу mmamania.com.
«Абсолютно, нам был бы интересен этот бой. Мы готовы приступить к работе, если это заинтересует Флойда, и он найдет место в плотном графике выставочных поединков, которые проводит по всему миру. Я думаю, этот бой имеет огромный потенциал. Поединок Флойда против Джейка будет намного больше, чем был против Логана Пола».
Напомним, что Джейк последний поединок провел 30 октября на Desert Diamond Arena в Глендейле против экс-чемпиона UFC Андерсона Силвы. После боя Пол бросил вызов еще одному бойцу ММА Нэйту Диасу.
Комментарии 0