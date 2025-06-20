Денис Седашов

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший выразил мнение, что легендарный Шугар Рэй Леонард смог бы победить Флойда Мейвезера-младшего, даже в лучшей форме последнего.

В комментарии порталу SecondsOut Джонс отметил, что многие недооценивают уровень Леонарда:

Мне кажется, люди недооценивают Шугара. Все говорят: «Флойд бы его побил». Нет, друг. Флойд не был настолько жестким, как Леонард. Какие шансы были бы у Флойда против Леонарда? О чем вообще речь? Шугар — настоящий боец. Как ты собирался его сдержать, держать на дистанции? Люди просто этого не понимают. Рой Джонс

По словам Джонса, Шугар Рэй Леонард был значительно агрессивнее и непредсказуемее соперником, чем Флойд, и именно эти качества могли бы стать решающими в их гипотетическом противостоянии.