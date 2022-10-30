Нэйт Диас ударил члена команды Джейка Пола перед боем с Силвой
Силва – о поединке с Полом: «Я потерпел неудачу в своей стратегии»
Андерсон прокомментировал поражение Джейку
30 октября 21:59
Пол и Силва / Фото: TwitterЛегендарный бывший чемпион UFC в среднем весе бразилец Андерсон Силва (3-2, 2 КО в боксе) прокомментировал бой с Джейком Полом (5-0, 4 КО). Цитирует thesun.
Джейк сегодня был лучше меня. Я пытался применить свою стратегию… Я не нашел свою дистанцию, и я потерпел неудачу в своей стратегии, а Джейк был лучше меня. Вот и все.
Я так усердно тренировался, чтобы не оказаться в таком же глупом положении. Но я человек. Я супергерой, но иногда и я испытываю неудачу.
Ранее мы сообщали, как Пол выиграл у Силвы.
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