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Сиренко: «Решение IВА – подлая месть кремлева Украине за несокрушимость, стойкость и принципиальность»

Непобежденный проспект раскритиковал Международную федерацию бокса
Бокс Профессиональный бокс
08 октября 15:54
Сиренко: «Решение IВА – подлая месть кремлева Украине за несокрушимость, стойкость и принципиальность»
Владислав Сиренко / Фото - Facebook
Непобежденный украинский боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) в Instagram поделился мыслями по поводу недавних решений Международной федерации бокса (IBA).

«Цинизм и иррациональность – такие формы мировоззрения присущи всем россиянам, и руководитель IBA этому не исключение. Такое впечатление, что решение IВА (и о «политической нейтральности в боксе» – допущение российских и белорусских боксеров к международным соревнованиям, и ранее принятое решение о выступлении украинской сборной на xемпионате Европы среди юниоров под «нейтральным» флагом ИВА, а не украинским) – низменная и подлая месть руководителя IBA, россиянина умара кремлева Украине и украинцам за несокрушимость, стойкость и принципиальность».


«Жаль, что в IВА есть люди, которые поддерживают этот театр абсурда. Жаль, что наши молодые атлеты проходят через такие испытания и борются за право выступать под флагом своего государства. И очень жаль, что столь бездарная заполитизированная деятельность руководства Международной ассоциации бокса ставит под угрозу участие боксеров в Олимпийских играх из-за потенциального исключения бокса из олимпийской программы».




Владимир Кириченко
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Владислав Сиренко

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