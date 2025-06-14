Владимир Кириченко

Украинский боксер полулегкого дивизиона Александр Соломенников (16-1, 8 КО) стал бойцом на замену на втором этапе боксерского гран-при от WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает Tribuna.com.

Он станет одним из боксеров, которые будут готовы выйти на поединок, если один из участников 1/8 финала каким-то образом не сможет принять участие: логистические проблемы, травма и так далее.

В 1/16 финала Соломенников проиграл раздельным решением судей ганцу Голи Доргбету (58:56, 56:58, 56:59).

Напомним, украинцы Цотне Рогава и Виталий Стальченко будут боксировать между собой в 1/8 финала Гран-при WBC.