Сосни мой х*й. Фьюри жестко оскорбил блогера за неудобный вопрос о Чисоре

Тайсона снова спросили, почему его оппонентом стал Чисора

Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) жестко оскорбил блогера во время подкаста True Geordie.



Фьюри разозлил вопрос о том, что все критикуют его выбор соперника в лице Дерека Чисоры.

«Неважно нравится тебе или не нравится бой против Чисоры? Чисора добился в боксе большего, чем десять таких вот критиков как ты вместе взятых. Он дрался со всеми сильнейшими бойцами в мире. С чего ты вообще решил, что имеешь право его осуждать за какие-то поражения? Я в любом случае проведу с ним бой. Смотреть или нет – вам решать. Но 50 или 60 тысяч болельщиков уже купили билеты на наш бой. Думаю, что у тебя и таких как ты в жизни никогда не было никаких ссор и конфликтов. Не тебе критиковать Чисору, понял? Я просто не позволю тебе этого сделать. Ты меня услышал? И вообще, как по мне, то ты просто какой-то др*чила. Ты, мелкий алкаш. Запомни, больше никаких интервью с тобой не запишу. Мелкий ты алкаш, лысый и бородатый др*чила. Поцелуй мои яйца, мелкий ты задрот. Сосни мой х*й!»

Напомним, ранее стало известно, что билеты на бой Фьюри – Чисора 3 будут стоить больше чем на Усик – Джошуа.