Спарринг-партнер Джошуа раскритиковал Энтони за выбор нового тренера

Судя по всему, AJ будет работать с Роем Джонсом

Фото: Marca

Бывший спарринг-партнер экс-двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) Райделл Букер (26-6-1, 13 КО) высказался на тему того, что новым тренером AJ с высокой долей вероятности станет Рой Джонс-младший:

«По слухам, Энтони будет работать с Роем. Я просто не вижу, как это вообще может сработать. И если честно, не считаю Джонса хорошим тренером или учителем. Он побеждал в свое время, так как был одарен природой больше, чем кто-либо другой. А такие редко могут чему-то научить других».

Джошуа проведет следующий бой в 2023 году. Уже есть имена его потенциальных соперников.