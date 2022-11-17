Спарринг-партнер Джошуа раскритиковал Энтони за выбор нового тренера
Спарринг-партнер Джошуа рассказал, какой тренерский стиль подошел бы Энтони
Райделл Букер не советует британцу начинать сотрудничество с Роем Джонсом
17 ноября 13:10
Фото: Sky Sports
Райделл Букер (26-6-1, 13 КО), бывший спарринг-партнер Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), рассказал, какой тренерский стиль подошел бы «Эй-Джею»:
«Я не говорю, что являюсь каким-то гуру в боксе, что знаю абсолютно все. Но меня тренировал один из лучших во все времена – сам Эмануэль Стюард. Так вот, его система подходила абсолютно всем: Ленноксу Льюису, Оскару Де Ла Хойе, Томми Хирнсу.
Она подошла даже Тайсону Фьюри. Ведь Шугар Хилл успешно поставил ему стиль боксерского зала The Kronk. И этот стиль очень бы подошел Джошуа, ведь он здоровенный, длиннющий и мощный».
В этом же интервью Букер раскритиковал возможное сотрудничество Джошуа с Роем Джонсом-младшим.
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