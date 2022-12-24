Стали известны возможные сроки возвращения Спенса в ринг
Спенс: «Мой тренер помог бы Джошуа выйти на топ-уровень»
Боксер считает, что у них бы вышла замечательная команда
15:18
Эррол Спенс / Фото - Getty ImagesЧемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) считает, что его тренер Деррик Джеймс помог бы британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа выйти на топ-уровень. Слова приводит ESNews.
У них бы вышла замечательная команда. Я не обещаю, что Деррик обязательно вывел бы Эй Джея на другой уровень, но он бы точно помог ему и с защитой, и с тем, как правильно атаковать. Он бы создал для него комфортные условия. Когда ты хочешь поработать над навыками в обороне, то этот комфорт необходимо. Тогда ты раскованно выбрасываешь удары, но при этом остаёшься сфокусированным. Со стороны кажется, что Джошуа психологически сломался, но с Джеймсом у него есть возможность выйти на топ-уровень.
Спенс обвинил Кроуфорда в срыве поединка.
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