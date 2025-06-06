Стали известны возможные места проведения реванша Юбенк-младший – Бенн

Точная дата проведения поединка еще не определена

около 10 часов назад

Юбенк та Бенн / Фото - Sky Sports
Юбэнк и Бенн / Фото - Sky Sports
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Владимир Кириченко

Известный британский промоутер Бен Шалом для iFL TV прокомментировал информацию, что реванш британца Криса Юбенка-младшего (35-3, 25 КО) и его соотечественника Конора Бенна (23-1, 14 KO) может состояться 27 сентября.

«Я не уверен насчет точной даты, потому что мы еще не согласовали её. Я знаю, что бой может пройти на стадионе Тоттенхэма. Очевидно, что список поединков еще не опубликован, но этот бой может собрать любой стадион.

Он может пройти на Уэмбли, может пройти в Кардиффе на крытой арене. Он может пройти где угодно».

Напомним, 27 апреля на ивенте в Лондоне Юбенк-младший победил Бенна единогласным решением судей (116:112, 116:112, 116:112).

Ранее сообщалось, что реванш состоится 27 сентября на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне.

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