Стали известны возможные места проведения реванша Юбенк-младший – Бенн

Известный британский промоутер Бен Шалом для iFL TV прокомментировал информацию, что реванш британца Криса Юбенка-младшего (35-3, 25 КО) и его соотечественника Конора Бенна (23-1, 14 KO) может состояться 27 сентября.

«Я не уверен насчет точной даты, потому что мы еще не согласовали её. Я знаю, что бой может пройти на стадионе Тоттенхэма. Очевидно, что список поединков еще не опубликован, но этот бой может собрать любой стадион.

Он может пройти на Уэмбли, может пройти в Кардиффе на крытой арене. Он может пройти где угодно».