Шакур Стивенсон о Дэвисе: «С*ка, нигер, заткнись. Давай факты. Не раскручивай эту ложь»
Стивенсон: «Джервонта крутой, но он не сможет побить меня»
О поединке обоих еще не договорились
02 декабря 18:41
Фото: WBN
Американец Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) уверен, что легко побьет своего соотечественника Джервонту Дэвиса (27-0, 25 КО), хотя не принижает BoxingScene качеств своего оппонента.
«Я не собираюсь никаким образом дискредитировать чувака. Я думаю, что он адски крутой боец. Я имею в виду, посмотрите на него: он бьется на pay-per-view и вырубает всех этих парней.
Правда это не отменяет того факта, что я могу победить его. Этот чувак знает, что не сможет меня побить».
Дэвис в январе ждет бой с Эктором Луисом Гарсией.
У Шакура пока нет оппонента.
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