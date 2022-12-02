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Стивенсон: «Джервонта крутой, но он не сможет побить меня»

О поединке обоих еще не договорились
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 18:41
Стивенсон: «Джервонта крутой, но он не сможет побить меня»
Фото: WBN

Американец Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) уверен, что легко побьет своего соотечественника Джервонту Дэвиса (27-0, 25 КО), хотя не принижает BoxingScene качеств своего оппонента.

«Я не собираюсь никаким образом дискредитировать чувака. Я думаю, что он адски крутой боец. Я имею в виду, посмотрите на него: он бьется на pay-per-view и вырубает всех этих парней.

Правда это не отменяет того факта, что я могу победить его. Этот чувак знает, что не сможет меня побить».


Дэвис в январе ждет бой с Эктором Луисом Гарсией.

У Шакура пока нет оппонента.

Андрей Усмонов
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Теги

Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис

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