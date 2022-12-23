Стивенсон: «Я не знаю, это ли тот Ломаченко, который был несколько лет назад»
Стивенсон назвал имена вероятных соперников, один из них боксировал с Ломаченко
Непобежденный американец готов к дебюту в легком дивизионе
23 декабря 20:42
Шакур Стивенсон / Фото - bigfightweekendЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) в Twitter в очередной раз высказался по поводу следующего своего соперника.
По словам Стивенсона, исходя из того что Исаак Крус, Уильям Сепеда и Джордж Камбосос отказались выйти с ним в ринг, он вероятнее всего, проведет поединок с японцем Шуичиро Йошино или американцем Джемейном Ортисом.
«Смотрите, мы идет вниз по списку, чтобы определить обязательного претендента на пояс WBC. Три лучших бойца пока сказали – нет, теперь смотрим кто следующий в очереди. Этот парень Йошино, который остановил Накатани, он следующий. Если скажет – нет, то это Ортис. Давайте посмотрим, кто примет вызов».
Также Стивенсон заявил, что в 2023 году хочет провести поединок против обладателя титула WBA Regular в легком дивизионе Джервонты Дэвиса (27-0, 25 КО).
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