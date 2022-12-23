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Стивенсон назвал имена вероятных соперников, один из них боксировал с Ломаченко

Непобежденный американец готов к дебюту в легком дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:42
Стивенсон назвал имена вероятных соперников, один из них боксировал с Ломаченко
Шакур Стивенсон / Фото - bigfightweekend
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) в Twitter в очередной раз высказался по поводу следующего своего соперника.

По словам Стивенсона, исходя из того что Исаак Крус, Уильям Сепеда и Джордж Камбосос отказались выйти с ним в ринг, он вероятнее всего, проведет поединок с японцем Шуичиро Йошино или американцем Джемейном Ортисом.

«Смотрите, мы идет вниз по списку, чтобы определить обязательного претендента на пояс WBC. Три лучших бойца пока сказали – нет, теперь смотрим кто следующий в очереди. Этот парень Йошино, который остановил Накатани, он следующий. Если скажет – нет, то это Ортис. Давайте посмотрим, кто примет вызов».


Также Стивенсон заявил, что в 2023 году хочет провести поединок против обладателя титула WBA Regular в легком дивизионе Джервонты Дэвиса (27-0, 25 КО).

Владимир Кириченко
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Шакур Стивенсон

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