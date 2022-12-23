Стивенсон: «Я не знаю, это ли тот Ломаченко, который был несколько лет назад»
Стивенсон назвал желаемого для себя соперника в 2023 году. И это не Ломаченко с Хэйни
Звездный американец намерен разделить ринг со своим соотечественником
23 декабря 11:24
Шакур Стивенсон / Фото - sportszionЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) в интервью сайту talkSPORT заявил, что в 2023 году хочет провести поединок против обладателя титула WBA Regular в легком дивизионе Джервонты Дэвиса (27-0, 25 КО).
«Я пока даже не дрался в легком весе, но в следующем году я хочу встретиться с Дэвисом. Безусловно, я хочу подраться с «Танком». Он вызывал меня и сказал то, что сказал, так что теперь он должен стоять на своем. Я не могу дождаться нашего боя. Мне не особо есть что сказать по этому поводу. Я просто дал знать, что это бой, который я хочу в следующем году».
Напомним, накануне известный американский промоутер промоутер Боб Арум предложил украинцу Денису Беринчику провести бой со Стивенсоном.
Комментарии 0