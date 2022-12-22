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Стивенсон – об американском супертяжеловесе: «Этот чувак сумасшедший. Я с ним больше не спаррингую»

Бывший чемпион мира поддержал своего непобежденного соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 21:00
Стивенсон – об американском супертяжеловесе: «Этот чувак сумасшедший. Я с ним больше не спаррингую»
Шакур Стивенсон / Фото - skysports
Экс-чемпион мира в полулегком и втором полулегком дивизионах Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) в интервью talkSPORT поделился впечатлениями от спарринга с американским проспектом супертяжелого дивизиона Джаредом Андерсоном (13-0, 13 KO).

«Этот чувак сумасшедший. Я стоял в парах со всеми, и меня не особо волнует, с кем я захожу в ринг, но с ним я больше не спаррингую».


«Пусть Джаред и больше меня, но, в конце концов, он спортсмен, он все равно выходит соперничать. Так что ты не хочешь оказаться на ринге со 109-килограммовым парнем, который соперничает с тобой. Может, ему и кажется, что он пытается бить легко, но это все равно мощные удары».


«Это была хорошая работа, и он мой брат. Я буду вместе с ним на протяжении всей его карьеры. Я буду рядом на каждом этапе его пути, даже при выключенной камере, потому что люблю его».


Накануне Стивенсон заявил, что хочет провести дебютный поединок в рамках легкого веса с экс-абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-2, 10 КО).


Владимир Кириченко
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Теги

Шакур Стивенсон Джаред Андерсон

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