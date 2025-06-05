Стивенсон ответил, благодаря чему Дэвис выиграет бой у Де Лос Сантоса

Владелец титула WBC в легком дивизионе Шакур Стивенсон (23-0, 11 КО) для The Ring прокомментировал предстоящий бой между чемпионом WBO в легком весе американцем Кишоном Дэвисом (13-0, 9 КО) и доминиканцем Эдвином Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО).

«Я ожидаю победы Кейшона благодаря его боксерскому IQ. Эдвин Де Лос Сантос – быстрый и сильный. В нём есть талант, но проблема в интеллекте. Быть на ринге с бойцом, который использует только одну руку, и даже этого не осознавать – это безумие. Не распознать, что соперник бьёт только одной рукой – это серьёзный просчёт. И именно поэтому, я считаю, Кейшон его победит. Думаю, что боксерский IQ Дэвиса значительно выше.

Что касается нокаута – я считаю, он вполне может это сделать, потому что Де Лос Сантос не боксировал с момента нашего боя. Он «ржавый», он не будет в лучшей форме, как только выйдет на ринг. Поэтому, если бы я был на месте Кейшона, я бы сразу проверил его подбородок. Потому что ты не знаешь, на что он способен. Он давно не выходил на ринг, не пропускал удары. Судя по всему, я не думаю, что он сможет выдержать силу ударов Дэвиса».