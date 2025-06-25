Стивенсон пригрозил Сепеде: «Когда надеру тебе задницу — не удивляйся»
Чемпион WBC в легком весе ответил на провокацию соперника перед боем 12 июля
8 минут назад
Шакур Стивенсон
Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) резко ответил временному чемпиону Вильяму Сепеде (33-0, 27 КО) перед их боем 12 июля, сообщает The Ring.
Сепеда ранее заявил, что Стивенсон избегает обмена ударами и не имеет смелости, как Тевин Фармер.
Американец отреагировал:
«Запомни эти слова, брат. Когда я буду надирать тебе задницу на ринге — не удивляйся».
Поединок станет защитой титула для Стивенсона, который выиграл пояс в 2023 году.
Поединок между боксерами состоится 12 июля на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке.