Стивенсон: «Я не знаю, это ли тот Ломаченко, который был несколько лет назад»

Бывший чемпион мира считает, что Хэйни станет настоящим испытанием для украинца

Шакур Стивенсон / Фото - boxingscene Экс-обладатель титулов в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) поделился мыслями о возможном поединке между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютным чемпионом в легком дивизионе американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 КО).



Цитирует Шакура talksport.com.



«Думаю, что недавно Ломаченко пошел на спад. Я не знаю, это ли тот Ломаченко, который несколько лет назад был таким большим бойцом pound-for-pound, которым все его подавали. Я не знаю, остается ли он тем боксером. Ломаченко должен показать мне это, выйдя на ринг с кем-то вроде Хэйни».



«Я думаю, что Дэвин – отличный боец, у него хороший набор навыков. Нельзя у него ничего забирать. У него отличный мотор, хотя некоторые люди этого не замечают. Я вижу его слабость. Я вижу, как он принимает мощные удары и пропускает. Хэйни – не боец, по которому нельзя ударить».



Напомним, что президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что Ломаченко проведет следующий бой против Хэйни.

Экс-обладатель титулов в двух весовых категориях(19-0, 9 КО) поделился мыслями о возможном поединке между украинцем(17-2, 11 КО) и абсолютным чемпионом в легком дивизионе американцем(29-0, 15 КО).Цитирует ШакураНапомним, что президент промоутерской компании Top Rank

Владимир Кириченко