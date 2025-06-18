Денис Седашов

Американский боксер Теофимо Лопес (21-1, 13 KO), который в мае одержал победу над Арнольдом Барбозой (30-1, 11 KO) по решению судей, в социальных сетях анонсировал планы на ближайшие бои.

Хочу вернуться на ринг в сентябре или октябре, а затем снова выступить в декабре или январе. Теофимо Лопес

Напомним, последний поединок Лопес провел в мае, когда одержал победу над ранее непобежденным Барбозой, сохранив титул WBO в первом полусреднем весе.

Де Ла Хойя предложил сотрудничество обидчику Ломаченко.