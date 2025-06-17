Олег Гончар

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 KO) в интервью Fight Hub TV прокомментировал завершение карьеры украинского боксера Василия Ломаченко (18-3, 12 KO), который в июне 2025 года в возрасте 37 лет объявил о уходе из профессионального спорта.

Лопес отметил, что Ломаченко имел отличную карьеру и является легендой, достойной попасть в Зал славы с первого голосования. Он подчеркнул, что хотя поединки украинца могли не казаться самыми сложными, Ломаченко делал их легкими благодаря своему мастерству.

Лопес выразил благодарность за возможность разделить с ним ринг в 2020 году, когда победил единогласным решением судей, прервав серию Ломаченко из 13 побед. Также он пожелал всего наилучшего Василию, его семье и детям, назвав его отличным чемпионом.

Ломаченко последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, победив Джорджа Камбососа.